Nido Concept, votre nid clé sur porte arrivé sur le zoning du WEX

Cette arrivée de Nido Concept à Marche, on la doit à Joseph Decarpentrie. Il a repris ses rênes, succédant à Thierry Magermans, son créateur en 2008. "Originaire de la commune de Marche, je voulais revenir à Marche, aussi très bien située géographiquement, explique celui-ci. La construction, je trempe dedans depuis 20 ans. En secondaire, j’ai suivi l’option Technicien en construction. J’ai ensuite entamé un graduat en Construction, puis fait mes débuts professionnels dans une entreprise générale de construction, chez Pierre Collignon à Lignières, mon village avant de construire à Waillet. J’ai quitté pour Nido Concept, car j’avais une opportunité de devenir gestionnaire de chantiers. J’ai été manœuvre, puis gestionnaire 10 ans. Jusqu’à ce que je rachète, quand Thierry Magermans a remis. Il est toutefois toujours là, en bon père de famille. Ses conseils me sont très précieux."

Lors de l’inauguration officielle, plus de 300 personnes ont découvert les 2 000 m² de l’enseigne, dont une salle d’exposition de 60 m² et un dépôt de 850 m². Parmi lesquels le mayeur André Bouchat et le vice-président wallon Willy Borsus, qui ont notamment applaudi le chef d’entreprise de 37 ans pour son audace.

« 12 mois après le premier coup de pelle, la maison finie »

"J’emploie 20 personnes passionnées, 7 administratifs et 13 ouvriers, précise Joseph Decarpentrie. On ne fait pas d’appel d’offres. On travaille juste avec des sous-traitants locaux, toujours les mêmes. On est aussi fidèle à nos fournisseurs. Grâce à cela, on a toujours été livré, malgré la pénurie, et on peut garantir que 12 mois après le premier coup de pelle, la maison sera finie."

Joseph Decarpentrie note encore: "Nido Concept n’est ni la Ferrari des maisons, ni bas de gamme. On est dans le milieu de gamme. On s’adapte à la demande et au budget du client, main dans la main avec notre architecte. On vise 25 à 30 maisons. J’ai décidé de racheter Nido Concept en février 2020, juste avant le Covid. Puis quand on a ouvert, les prix explosaient sur le marché. Ils ont heureusement fini par stagner, l’offre ayant rattrapé la demande."