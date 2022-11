Monument aux vivants dans le parc du château

Le 11 novembre dans la commune de Tintigny revêt un caractère particulier. Le public comprenait toutes les tranches de la population et s’était déplacé pour assister et comprendre. C’était l’effervescence dans le parc du château de Rossignol avec l’inauguration du Monument aux vivants avec les conseillers communaux juniors, leurs parents, l’artiste Catherine Lhoir, réalisatrice du monument et des visiteurs de Ypres venus visiter le musée.