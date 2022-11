Les plus beaux jouets de saint Nicolas seront à la donnerie de Redu

Les samedi et dimanche 26 et 27 novembre ainsi que les 3 et 4 décembre, de 14 à 17 heures, tous ces objets sélectionnés, lessivés, révisés, munis de nouvelles batteries, etc. seront exposés également à l’étage du bâtiment à l’ancienne buvette. "Ce sera vraiment une belle fête. Nous serons une quinzaine de bénévoles sur le pont. D’autres personnes vont confectionner des gâteaux, crêpes, galettes que nous offrirons à nos visiteurs avec une bonne boisson chaude", ajoute Véronique Jamotte.

La donnerie de Redu est mieux installée dans ses nouveaux locaux, mais ils sont déjà un peu trop petits. De même, nous avons été étonnés en nous rendant sur place de constater qu’il n’y a pas de chauffage. Pas toujours évident pour les bénévoles qui prestent là le mardi et le samedi toute la journée, à trier, ranger et conseiller les visiteurs…

Qui peut leur donner des tonnelles et des décos de Noël ?

Et comment font-ils alors pour caser les objets qu’ils sélectionnent ? "Tous les bénévoles reprennent les dons sélectionnés chez eux. Certains en ont casé dans leur living, dans les vérandas, même dans une caravane, en attendant de les amener pour les deux week-ends spéciaux", précise Mme Jamotte. Nous avons improvisé en plantant deux petites tonnelles devant la porte. Cela va en été, mais actuellement, c’est plus compliqué avec la pluie et le vent. Nous sommes à la recherche de tonnelles ou chapiteaux plus solides. Qui peut nous aider ? " demande-t-elle.

Autre besoin de la donnerie pour être fin prête pour les deux week-ends spéciaux: des décorations de Noël: "Pour faire ambiance de fête, nous recherchons deux sapins de Noël naturels et, si possible, des décorations que nous placerons à l’entrée du parking pour le rendre plus accueillant et lui donner des airs de fête", ponctue-t-elle.

Un visiteur fera une entrée remarquée le samedi 3 décembre de 14 à 17 heures puisqu’il s’agit de saint Nicolas en personne. Il sera là pour tous les enfants, sans distinction.

Autre précision: toute personne possédant de beaux jouets en bon état peut encore venir les déposer à la donnerie ou directement chez Mme Jamotte.

Véronique Jamotte: 0477/787704 et Facebook: donnerie Redu