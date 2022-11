« La Dame blanche », réseau de résistance

Ce jeudi 17 novembre à 19 h 30 à la salle du conseil à Bovigny (Gouvy) sera proposée une conférence intitulée « Un réseau de résistance : la Dame Blanche. » Il y sera question du plus important réseau de résistance dans notre pays lors de la Première Guerre mondiale. « Après une introduction rappelant le contexte de la guerre en Belgique, le conférencier évoquera en première partie, les formes et l’évolution de la résistance sur le territoire belge. Puis, en seconde partie, il présentera le réseau de « La Dame blanche ». Pour finir, il précisera les effectifs et les modes de fonctionnement du réseau dans la région frontalière avec le Grand-Duché de Luxembourg, mettant en exergue l’engagement responsable de quelques personnalités charismatiques » précisent les organisateurs. La conférence sera donnée par un membre de l’Académie luxembourgeoise, Louis Goffin, romaniste, sociologue, enseignant-chercheur, ancien directeur à la Fondation Universitaire Luxembourgeoise d’Arlon. La participation est gratuite mais la réservation souhaitée. J.-M.B.