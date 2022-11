Day Store, des articles de marque à prix cassés

Le nouveau magasin bastognard rouvrira ses portes ce week-end du 18 novembre, cette fois pour proposer de l’outillage, de la jardinerie et de l’animalerie, provenant toujours de faillites. Et début décembre sera organisé un week-end "anti crise", avec des articles vendus entre 1 et 10 €, "C’est le principe, de varier, de proposer à chaque fois de nouveaux types d’articles, indique le gérant. Nous ne savons donc pas toujours à l’avance ce sur quoi on tombera, car cela dépend des faillites et des rachats possibles. Et nous nous mettons aussi à la place du client, en ciblant ce qu’il recherche vraiment, également selon la période. L’idée est d’ouvrir deux fois par mois environ, mais nous ne voulons pas proposer n’importe quoi, le but est de rester dans le qualitatif et les marques. Avec de grosses ristournes à la clé."

Le Day Store continuera donc sur le même rythme en 2023. Avec l’espoir de poursuivre sur la vague du succès et, à terme, de se développer dans d’autres villes avec ce même concept, "ce qui permettrait aussi de faire tourner les stocks".

Des Liégeois qui se lancent à Bastogne

C’est sous l’impulsion de la famille Ibens que ce projet a vu le jour. Déjà actif dans l’e-commerce, ces Boncellois (Seraing) ont décidé de lancer ce concept à Bastogne. "L’e-commerce est compliqué en Belgique, face à des géants comme Amazon. Et toutes les marges sont mangées par les frais marketings et d’envois, bien trop élevés. Nous avons donc voulu tester la vente physique et cela a donné ce magasin, résume Stéphane Ibens. Quant à la localisation, cela s’explique simplement parce que nous avons eu l’opportunité de disposer de cette surface, dans une galerie à côté d’un supermarché fréquenté. Et surtout dans une ville située au centre de la province, résume Stéphane Ibens. Car ce concept attire des gens d’autres régions. Ce qui est aussi un plus pour la galerie, qui voit débarquer de nouveaux visiteurs."

Si vous voulez être au courant des prochaines actions de cette enseigne bastognarde, une seule adresse: la page Facebook du magasin, logiquement intitulée "Day Store".