10e cru de la Corrida du Beaujolais nouveau

La Trail Attitude Famennoise trinquera au 10e e anniversaire de sa Corrida du Beaujolais nouveau ce vendredi. Et avec sa centaine de membres, parmi lesquels Jérôme Laffineur qui vient de succéder à la présidence à Stéphane Piérard, ses centaines de convives allongeront comme chaque année 5 ou 10 km (2 ou 4 tours) au cœur de Marche, en parallèle de l’inauguration de la Foire des Vignerons. Comme de tradition, chaque finsiher sera récompensé d’un flacon rouge de 75 cl mis en bouteille par les Tafiens, et étiqueté d’un symbole de Marche. Les plus jeunes recevront une médaille.