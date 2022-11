Un roman qui rend ses lettres de noblesse à la 28e division, les sauveurs méconnus de Bastogne

Si les faits historiques sont réels, les personnages sont fictifs, à l’exception du commandant Cota, qui dirigeait cette 28e division. "J’ai rencontré un de ses petits-fils qui m’a expliqué comment son grand-père avait vécu tout cela, tous ces sacrifices. Il a eu beaucoup de peine", poursuit Philippe Gruslin.

« Ceux dont on ne parle jamais »

C’est que le choix de cette division est loin d’être anodin, il était même une évidence. Philippe Gruslin détaille: " C’est une division oubliée alors qu’elle a été très importante pour Bastogne. Dans la série Band of Brother, quand ils arrivent, les parachutistes croisent des soldats, revenant du combat, hagards et la tête basse. Ce sont eux, ceux dont on ne parle jamais alors que leur sacrifice a permis à Bastogne de tenir jusqu’à l’arrivée de la 101st Airborn. Ces soldats sont en fait les premiers sauveurs de Bastogne.

Car alors qu’elles venaient de subir d’importantes pertes, cette 28e division a dû tenir une route vers Bastogne. Avec l’obligation de seulement décrocher quand l’ordre viendrait, peu importent les pertes. Ce qu’ils ont fait malgré de nombreux morts.

La division s’est ensuite retrouvée séparée en deux, avec une partie à Sibret et un petit groupe bloqué à Bastogne. Puis a poursuivi vers Neufchâteau. "

Le cadre historique est donc respecté, et expliqué en détail via des notes en annexe. "Cela concerne les combats et les armements entre autres, car beaucoup de choses que l’on voit dans les films sont fausses, poursuit l’Aubangeois. Mais sans être trop technique non plus. Ce roman est accessible à tout le monde, y compris ceux qui ne connaissent pas ce pan de l’histoire."

Voilà, avec un peu d’avance, le cadeau de fêtes qui devrait occuper quelque peu son lecteur avec ses quelque 440 pages. Une plongée intense qu’il vous sera bien difficile de lâcher. Et qui est disponible en librairie ainsi que sur www.editionsmemory.be.

Passé lié

Le passé de Philippe Gruslin est intimement lié à la 28e division d’infanterie américaine. Son arrière-arrière-grand-père a été tué en 1944 par des tirs d’avions allemands qui visaient la 28e division, installée à Neufchâteau. Alors qu’il visait les soldats placés près de l’habitation familiale, l’aviateur a touché l’aïeul de Philippe Gruslin qui se reposait sur son lit. Emmené à Arlon par une ambulance américaine, ce dernier est décédé des suites de ses blessures. Chance dans ce drame, le grand-père de Philippe Gruslin a, lui été sauvé de peu. Habitué à dormir dans le lit de son grand-père à lui, ce dernier lui avait dit peu avant de se faire une paillasse de l’autre côté. Cela lui a sauvé la vie.