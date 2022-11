L’e-Square à Marche-en-Famenne: le carrefour des transitions numérique et écologique

"On va encore renforcer la dynamique de transition dans la commune depuis l’ouverture de l’e-Square en 2018, insiste André Bouchat. L’échevine Valérie Lescrenier a très bien compris la transition écologique et numérique. Fin juin, le MASI, le master en Architecture des systèmes informatiques de l’Hennalux rejoindra Namur. L’e-Square, c’est pas loin de 3 000 m². Seuls 700, 800 m² seront encore occupés. On a reçu des offres pour louer la surface libre. On les a déclinées. Il s’agira d’un bâtiment d’université de vulgarisation du pragmatisme intellectuel. Il faut capter la créativité des Marchois, et des citoyens bien au-delà des frontières communales, pour créer un pôle. Le Pays de Famenne et le GAL RoMaNa y éliront domicile, via une location à titre symbolique. Cela permettra un travail en étroite collaboration sur les modes innovants de mobilité douce, et de continuer à favoriser la transition écologique et numérique. L’idée est de faire du bâtiment un centre concentrant toutes les nouveautés en la matière. Valérie Lescrenier nous donne les moyens et conforte dans l’idée que la concrétisation de ces projets est l’avenir. Elle, et Ana Aguirre et Anne-Sophie Dothée, de l’e-Square, sont les mamans du futur."

Formations gaming, drones,…

André Bouchat poursuit: "L’espace rayonne déjà au-delà de la commune et du Pays de Famenne. Marche n’a rien à envier aux plus grandes villes wallonnes. Et son avenir sera ici. Ce regroupement des forces vives locales, publiques et privées, actives dans la transition écologique et numérique, permettra un meilleur partage de compétences pour monter en puissance. Par ailleurs, depuis quelques jours, l’IFAPME donne une Masterclass sur le numérique à l’e-square, à destination des commerces à vitrine, à superficie limitée. Des formations sur le gaming ou encore les drones seront aussi proposées."

L’e-Cube, le futur hub de la province

Pour encore accroître la place de l’e-Square dans le réseau des espaces de coworking et FabLab wallons, la Ville a déposé un deuxième projet, dans le cadre des fonds européens FEDER. "On veut en faire le hub de la province de Luxembourg, pour conseiller et accompagner les projets économiques, et leurs porteurs, explique Valérie Lescrenier. Fruit d’un partenariat entre l’e-Square et Idélux, le futur néo-hub luxembourgeois, baptisé e-Cube, entend activer et fertiliser le terreau des jeunes starters et créatifs de la province, renforcer les chaînes des valeurs des écosystèmes prioritaires de la province et du public spécifique des starters, vu leur haut potentiel d’innovation. Idélux devait choisir et a considéré Marche comme une commune à la pointe. L’e-Cube matérialisera en un lieu, une dynamique entrepreneuriale agile et créative grâce au prototypage à bas coût, aux workshops techniques et spécialisés, et méthodes d’accompagnement innovantes pour la réalisation de test de marché et/ou d’usage."