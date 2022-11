L’obstacle de la langue: le 6e étage n’est pas le 16e

En début d’émission, Sandrine leur a annoncé qu’ils partiraient dans la capitale allemande. D’emblée, Bernard a émis quelques inquiétudes. "Sandrine, on ne sait pas parler l’allemand ! Comment est-ce qu’on va faire pour s’expliquer là-bas ?", a-t-il confié au téléphone, "Je suis sûre que tu te feras comprendre !", a rétorqué Sandrine avant de les laisser. Et cette dernière n’avait peut-être pas misé si juste. En arrivant à l’hôtel, comprenant bien que le français n’était pas le canal idéal, Françoise s’est essayée en néerlandais… en Allemagne ! Pas de chance pour eux, ça n’a pas fonctionné. Alors que la réceptionniste leur indique, en anglais, le 16e étage de l’hôtel, les candidats se sont rendus au 6e étage.

Insérant en vain la carte magnétique pour pénétrer dans la chambre, le duo a compris qu’il ne parviendrait pas à investir les lieux !

Après de longs instants, il aura finalement fallu qu’un réceptionniste écrive sur papier le chiffre "1" et "6" pour que Bernard et Françoise trouvent leur réelle chambre.

En entrant dans celle-ci, le Sibretois s’est ensuite inquiété de ne pas avoir de courant. Il aura également fallu attendre quelques minutes pour que Françoise comprenne qu’il fallait insérer la carte magnétique dans le capteur pour activer l’électricité.

Bernard n’a sans doute plus voyagé depuis un bon bout de temps.

Premier baiser : Pas si vite!

Durant leur séjour, le couple s’est rendu (non sans mal) sur les traces de l’ancien mur de Berlin, admirant alors les nombreux graffitis témoignant d’une partie de l’histoire allemande.

Même s’ils en avaient de vagues souvenirs, Bernard et Françoise avaient tout de même conscience de la charge symbolique des lieux. "C’est beau tous des graphiques, ça veut dire des trucs, hein", s’est exclamé l’agriculteur, "ça veut dire quelque chose ça ; j’ai déjà vu à la TV, on en parlait, mais qu’est-ce que ça veut encore dire…", a-t-il poursuivi, devant la célèbre peinture de Brejnev et Honecker, représentant leur baiser fraternel torride de la Guerre froide.

Sans doute inspiré par cette représentation, Bernard s’est pour la première fois lancé afin d’embrasser Françoise. Cette dernière n’a pas refusé, mais a tout de même fait comprendre à ce dernier qu’il ne fallait pas aller trop vite, sans quoi, ça risquerait de "tout foirer", a-t-elle précisé.

Une suite pour leur histoire ?

En fin de séjour, les deux tourtereaux ont fait la synthèse de leur voyage et se sont interrogés sur la suite de leur relation.

"Alors, qu’est-ce que tu penses ? Tu as eu bon avec moi ?", a d’abord demandé Bernard. "J’ai passé un bon séjour avec toi, oui", lui a-t-elle répondu. "On va prendre le temps, hein. Et la suite, tu penses comment ? Ça va aller ?", a interrogé le Sibretois.

Françoise a expliqué alors, tout en se tenant mutuellement la main, qu’il allait falloir y aller petit à petit.

Quant à Bernard, il n’a cessé de montrer son enthousiasme tout au long de leur city trip. Alors ? Le courant est-il réellement passé entre eux ? Arriveront-ils ensemble lors de la finale de la semaine prochaine ?