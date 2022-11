La Confrérie de la Rulles a mis trois personnes à l'honneur

Cette année, trois personnes étaient mises à l’honneur: Simon Jeanmart, employé de la Brasserie artisanale de Rulles, Laurent Munster, zythologue et patron de Mi-Orge Mi-Houblon, et Pierre Rézette, grand amateur et défenseur des produits gaumais. Un membre de la confrérie, James Wolf, s’est vu remettre le titre de "Confrère costumé", après un stage de 3 ans.

Le groupe des Coralpins gaumais avait fait le déplacement pour faire vibrer les murs de la brasserie aux sons de leurs puissants et impressionnants instruments.