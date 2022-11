Jérôme Legras, prince carnaval 2023 à Martelange

Devant une assistance très nombreuse, dans la cour de l’ancienne gendarmerie de Martelange, c’est le président de l’Amicale des princes Vincent Kerger qui a eu l’honneur et le privilège de présenter vendredi le sympathique nouveau couple princier

C’est Jérôme Legras qui portera le titre princier de Jérôme 1er fin février 2023. Jérôme est bien connu à la cité ardoisière puisqu’il est représentant de la police locale et membre du groupe carnavalesque les Stationautes depuis 2009.

Il sera entouré d’une princesse, Julie Dumont, gérante d’une station-service bien connue à Martelange et également membre du groupe des Stationautes depuis 2005, mais aussi des petits princes Ben et Nattéo et de la petite princesse Juline.

Comme le veut la tradition, c’est le prince sortant François 1er qui a remis une plume de son chapeau au futur prince Jérôme. "Les plumes sont le symbole de l’immortalité. À son intronisation, le Prince régnant portera le chapeau traditionnel avec 3 plumes de faisan doré. Lors de l’annonce du nom du futur prince carnaval, le prince régnant ôte une plume de son chapeau et l’offre donc à son successeur."

Les 20 printemps des Stationautes

Ce nouveau couple princier Jérôme et Julie viendra rallumer la flamme du carnaval qui n’a pas été ravivée pendant trois années consécutives. On a appris que le futur prince adore les ambiances conviviales entre amis, on l’a vu notamment dans les Stationautes, groupe emblématique de la Rombach, qui fêtera cette année ses 20 ans de présence dans les carnavals de la cité ardoisière. Être choisis comme prince et princesse cette année est pour eux un honneur. C’est tout naturellement que le groupe des Stationautes se fera un plaisir de composer la suite princière. Le thème est classé top secret et sera à découvrir le week-end du carnaval qui aura lieu les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 février 2023.

Pour tout renseignement complémentaire sur la 26e édition de ce carnaval: on peut s’adresser à l’amicale des princes: Vincent Kerger au 0472/40 55 81 ou via la présidente du comité carnaval Geneviève Nivarlet au 0487/42 60 08