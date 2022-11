Circuit de motocross permanent à Lierneux: l’enquête est en cours

Soutien et opposition

Ce dossier est porté par l’ASBL Matgrax Event située à Vielsalm. Il a depuis le début obtenu le soutien de plusieurs grands noms du motocross de notre pays dont Clément Desalle. Derrière ces soutiens, il y a également des opposants à ce circuit, principalement de riverains. Certains de ces derniers sont réunis dans les ASBL "ARDEN" (Ardenne, Ruralité, Diversité, Environnement et Nature) et "ADRB" (Association de défense de la Baraque de Fraiture). Elles militent pour "protéger les atouts du milieu rural ardennais: l’environnement et la ruralité au profit du monde agricole et touristique."

Étonnement

Via communiqué, elles reviennent sur l’historique de ce dossier. Pour elles, la localisation du projet est "étonnante": situation sur un plateau, entouré d’une zone Natura 2000, jouxtant la région de la Baraque de Fraiture.. "C’est un projet aux ambitions démesurées: des entraînements un jour sur deux tout au long de l’année, des stages de motos, sans précision de calendrier et quatre compétitions par an comprenant notamment un championnat avec un maximum de 20.000 personnes sur le site. C’est-à-dire exagérément plus que ce qui existe sur d’autres circuits" déplore-t-on Les deux ASBL notent qu’elles: "ne sont pas opposées à la pratique du motocross mais estiment que celle-ci ne doit pas se faire au détriment de la quiétude d’autres personnes."