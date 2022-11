La préparation de mes 50 ans de chanson, cela fait 50 ans que je chante cette année, on a pas mal de projets comme une intégrale en CD, un livre de tous mes textes de chansons…

50 ans de chanson, cela met un sacré coup de vieux ?

Non, au contraire cela donne un coup de jeune, cela oblige à rester dans la création. Ce n’est pas une façon de regarder dans le rétroviseur. C’est sain d’être, pour une fois, le spectateur de ce que l’on a pu faire. Une grande joie de revisiter ces moments précieux.

Quand on regarde votre répertoire, vous parliez déjà en 1999 des arbres, des incendies de forêts ?

À un moment donné, j’ai pris conscience qu’il fallait que je m’engage comme homme et pas seulement comme artiste. Pour des causes comme la forêt, la liberté du peuple tibétain, la culture, l’humanisme, la recherche.

Ce qui vous a amené à la politique comme maire pendant 25 ans. C’est ce que cela vous a apporté, la politique ?

Ce n’était pas de la politique, mais de la citoyenneté. Il n’y avait pas un engagement partisan mais humain. Être élu local, c’est l’engagement de base, quasiment pas un engagement politique, mais humaniste. La volonté de traduire dans les faits ce que je défendais dans mes chansons. La poésie est beaucoup plus forte quand elle s’ancre dans le réel. La poésie s’entend dans les mots justes pas forcément dans les jolis mots.

Le directeur de la maison de la culture d’Arlon est content de vous accueillir. « Yves Duteil, c’est un vrai gentil », dit-il. Cette image de douceur, c’est lourd à porter ?

Cela a pu l’être dans la mesure où l’on a confondu douceur et faiblesse. Pour assumer notre place dans le monde, la douceur exige beaucoup de force. Ce qu’on vit aujourd’hui, c’est une forme de cruauté absolue. Cette douceur est une force intime qui nous permet de réagir à la cruauté du monde. S’il n’y a pas la douceur d’une mère pour son bébé, il ne peut pas s’en sortir face au cynisme du monde. Prendre un enfant est la chanson qui a illustré le Noël à Beyrouth pendant que la force d’intervention a été victime d’un attentat horrible. Plus il y aura de cruauté, plus on aura besoin de douceur.