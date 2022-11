Grâce à la collecte et à l’analyse des données sanitaires disponibles sur le territoire provincial, il dresse un état des lieux de la santé des Luxembourgeois, qui sont désormais 288 722 habitants, soit une croissance continue depuis 2003.

Le cancer du colon le 2e plus mortel

Que retenir d’essentiel dans ce tableau de bord de la santé en notre province ?

1. Les deux principales causes de mortalité en province de Luxembourg, tout comme en Belgique et en Wallonie, sont liées à l’appareil circulatoire (maladies cardiovasculaires) et aux tumeurs et ce, quel que soit le sexe.

2. Le cancer du poumon demeure le premier cancer masculin en termes de mortalité. Le cancer du sein reste le premier cancer féminin en termes d’incidence et de mortalité.

Le cancer colorectal est le deuxième cancer en termes de mortalité chez les hommes, troisième chez les femmes.

3. Le nombre de fumeurs est en diminution constante depuis 2004 dans notre province. En 2004, en province de Luxembourg, la proportion de la population déclarant fumer au moins une cigarette par jour atteignait 27,7%. En 2018, le pourcentage de fumeurs quotidiens (18,0%) a sensiblement diminué. Il est légèrement supérieur au pourcentage de la population belge (15,4%), mais inférieur au pourcentage

wallon (18,8%).

Une meilleure prévention du cancer du col de l’utérus

4. La province de Luxembourg dispose d’un médecin généraliste actif pour 1 028 habitants, ce qui est proche des valeurs de la Wallonie (un médecin pour 992 habitants).

5. La médecine est un métier marqué par une féminisation importante. En effet, 90% des gynécologues de moins de 40 ans en province de Luxembourg sont des femmes ; cette proportion est de 80% chez les pédiatres.

Autres caractéristiques de l’étude:

6. Les taux de couverture de dépistage diffèrent selon le type de cancers.

En province de Luxembourg, un peu moins de la moitié des femmes de 50 à 69 ans ont eu un examen radiologique du cancer du sein.

Pour le cancer colorectal, 13,3% des hommes et femmes entre 50 et 74 ans déclarent avoir réalisé un test de dépistage au cours des deux dernières années. C’est beaucoup trop peu. La prévention peut encore fameusement progresser sur ce terrain.

Par contre, 61,9% des femmes entre 25 et 64 ans déclarent avoir réalisé un frottis de dépistage du cancer du col de l’utérus au cours des trois dernières années.

L’étude complète

Réalisé par l’Observatoire de la santé en Luxembourg, le tableau de bord de la santé et l’ensemble de ses graphiques et données est disponible sur demande à l’adresse:

Province de Luxembourg, Observatoire de la Santé

Rue du Carmel, 1 000 à 6 900 Marloie.

obs.sante@province.luxembourg.be Et sur le site

www.province.luxembourg.be

(Vivre/Santé/Tableau de bord).