Festival du film de Virton: pas de crédit, plus de banquier

Enlever son banquier

C’est l’histoire de Roger et Michel. Roger est connu dans Liège pour ses plans foireux, qui aime bien boire son coup, raconter des histoires, mais qui n’a plus un sou. Il décide d’aller voir son banquier pour lui partager ses idées: faire du jus de pommes avec une grande centrifugeuse sur remorque, élever des chiens renifleurs qui détecteront le cancer, ce qui n’est pas vrai. Mais selon le banquier, ça ne tient pas la route. Alors, il décide de l’enlever et de l’enfermer dans la grange de sa tante. ", résume le réalisateur.

De là part une histoire rocambolesque, avec une véritable évolution du sentiment des personnages. Car si l’argent est un des sujets du film, on découvre, au fil de l’histoire, que le banquier n’est pas tellement plus heureux que son ravisseur.

Un film wéberien

Cette histoire de dichotomie entre les acteurs a des parfums de comédie de Francis Weber. Certains passages, clairement inspirés des quiproquos du Dîner de cons, donnent à sourire du cocasse de la situation. Explications de Sylvestre Sbille: "On pourrait faire 10 000 films sur ce sujet. Ce sont deux personnes qui ont beaucoup de mal à communiquer, mais dont on découvre des failles qui sont très proches. C’est un peu étrange la vie, au départ, on se dit que ça ne va pas se faire et puis c’est magnifique."

Beaucoup d’improvisation

Pour arriver à ce résultat sincère, les scénaristes ont beaucoup préparé les dialogues pour avoir une base intéressante. Mais sur le plateau, les acteurs étaient libres. "Quand vous travaillez avec des Rolls-Royce comme Renaud et Damien, vous avez le droit, non seulement d’avoir une bonne base, mais aussi d’avoir de bonnes surprises au tournage. Il faut pouvoir leur faire confiance. Ils étaient très fort impliqués dans le film: on était une petite équipe, on tournait en Belgique, on n’est pas en train de faire Avengers 6. Ça crée une connivence, ils étaient totalement dedans. Quand ils proposaient quelque chose, c’était souvent très juste.", conclut Sylvestre Sbille.