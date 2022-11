Une première en Belgique, un concours de HiLo (vidéo)

Devant vous, 9 cartes colorées et numérotées de -1 à 11 sont disposées en un carré de 3 sur 3, dont deux seulement sont visibles. Le but est d’obtenir en fin de partie le moins de points possible une fois toutes celles-ci additionnées. Aussi doux et fluide qu’une réussite à plusieurs, Hilo offre des parties pimentées et addictives à déguster en famille. Cette première rencontre à fait salle comble.