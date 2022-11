Dans notre édition de jeudi, nous expliquions, qu’à la suite d’une double grève en Belgique et à Athènes, les trente élèves de latin-grec et leurs quatre accompagnants du collège d’Alzon à Bure (Tellin), étaient bloqués à Athènes où ils s’étaient rendus pour sceller un jumelage avec l’école privée locale Jeanne d’Arc. Ryanair avait en effet annulé leur vol, alors que l’opérateur irlandais avait soutenu mordicus, quasi jusqu’à mercredi matin, qu’il n’y aurait aucun problème pour les vols entrants. Les GSM des accompagnants et de leurs homologues grecs avaient chauffé, multipliant les contacts avec des agences de voyages grecques et belges.

Rien de concret ne se dégageait. Seul Ryanair annonçait un vol retour tardif en deux parties. Le consulat de Belgique à Athènes s’est bien mobilisé, mais la proposition avancée était impossible à mettre en œuvre.

Planètes alignées pour que le voyage retour soit possible !

À défaut de prendre un avion par groupes séparés et à des prix prohibitifs (+ de 700 euros/personne), de se voir proposer des vols via des aéroports proches de la Belgique, la solution est venue d’une professeure grecque, Mme Delia: les Belges allaient prendre un car, un bateau de Patras vers Bari et un autre car de Bari à Charleroi. Les estimations prévoyaient un voyage de 35 à 37 heures. On était loin du compte: les collégiens ont pris le car pour Patras jeudi un peu avant midi et, après négociation avec les chauffeurs du car qui les ramenait de Bari, ils ont pu être déposés sur l’aire autoroutière de Wanlin et pas à Charleroi (une heure gagnée au moins) à 10 heures. Soit 46 heures passées en car et sur l’eau.

" Dans notre malheur, nous avons eu une chance incroyable expliquent les professeurs de latin-grec François-Xavier Folie et Élodie Claude, parce que les cars de la compagnie qui roulent d’Athènes à Patras et de Bari à Charleroi, ne font ces trajets que deux fois par mois et c’était justement jeudi l’un des deux jours !

De plus, nous avons réussi à trouver une cabine pour tout le groupe sur le bateau qui a navigué pendant 16 heures de Patras à Bari. Les planètes étaient cette fois bien alignées ", concluent-ils le regard fatigué, mais soulagés.