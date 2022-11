Les boucheries seront-elles les futures victimes de la crise ?

Un budget ? Impossible

À l’instar des boulangeries qui ferment, les boucheries vont-elles suivre le même chemin ?

Philippe Bouillon n’affiche pas un réel optimisme: "La boulangerie et la boucherie sont des secteurs emblématiques. Mais tout ce qui est énergivore est très durement impacté par la crise." Il va falloir faire des choix.

À titre personnel, il a décidé de fermer son salon de dégustation après Noël. "Il faut se recentrer sur les activités les plus rentables. On ne sait évidemment pas combien de temps va durer cette crise. Et le monde de l’entreprise n’aime pas les incertitudes", explique-t-il.

Lui comme ses collègues ne savent rien anticiper: "Faire un budget 2023 ? Impossible. Je ne vais pas, en fin d’année 2023 aller retrouver mes clients et leur faire payer un supplément pour l’énergie qui n’a cessé d’augmenter !" Demander un crédit pont auprès de sa banque ? Pourquoi pas note le Rochois. À condition que cette crise ne s’éternise pas: "Faire le gros dos pendant un moment, c’est possible. Mais travailler pour quelques centaines d’euros ou à perte, cela n’est pas possible. Un crédit pont pour un an oui, mais si l’année suivante on est dans la même situation, il faudra réemprunter pour combler le trou. Question supplémentaire ? la trésorerie doit-elle servir à payer ces coûts exorbitants de l’énergie ? Est-il judicieux d’employer ses réserves pour cela ?"

Les clients frileux

Sans compter que les investissements prévus sont au mieux reportés voire abandonnés.

Philippe Bouillon avait opté, l’année dernière, pour la pose de panneaux photovoltaïques.

La solution ? "Cela n’est pas possible partout. Comment un artisan qui loue un rez-de-chaussée commercial en ville par exemple peut-il faire ?" Et de craindre des faillites en cascade. Il le constate: le client, lui aussi frappé par la crise, regarde au moindre euro et se montre de plus en plus frileux: "Cela se ressent notamment dans l’achat de morceaux nobles de bœuf. On en vend de moins en moins", ponctue-t-il.