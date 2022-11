Bouillon accueille son grand marché au gibier, produits de saison et de chasse (vidéo)

Un grand marché au gibier, produits de saison et de chasse se tient au Boulevard Heynen et dans la Grand’Rue. Toute la faune des Ardennes est présentée: sangliers, chevreuils et cervidés. Ils sont vendus entiers ou découpés, préparés en pâtés et charcuteries… Les moins gourmands peuvent profiter de l´occasion pour changer leur garde-robe d’automne, acquérir du matériel de chasse ou acheter cadeaux, peaux tannées et autres articles de décoration.