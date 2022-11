Alex Patrouille, homme de passions

Sur sa carte d’identité, c’est le prénom d’Alexandre qui figurait. Mais, en terre rochoise, c’est par son diminutif d’"Alex" que tout le monde le connaissait, le saluait. Et du monde, Alex Patrouille en connaissait. Alex faisait littéralement partie du paysage rochois, au sens large. Il y faisait l’unanimité autant pour sa gentillesse que pour son dévouement et son empathie. L’annonce de son décès, survenu jeudi, a été source de nombreux commentaires, faisant ressurgir anecdotes et autres épisodes de la riche vie du défunt. Alex Patrouille a professionnellement travaillé comme ouvrier communal dans sa ville, La Roche-en-Ardenne. Il en a été de longues années le fossoyeur. Toujours avec tact et professionnalisme, il a accompagné de nombreuses familles dans le dernier voyage de l’un de leur proche.