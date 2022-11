20 mois en plus pour l’excité de la prison d’Arlon

Le 18 mars 2021, toujours détenu à Arlon, le médecin de la prison lui prescrit un examen radiologique.

Un examen radiologique qui tourne au vinaigre

Vu son caractère difficile, la direction décide de son transfert à l’hôpital Saint-Joseph, encadré de quatre policiers. À peine arrivé dans les escaliers menant à la salle de radiologie, il a commencé à s’exciter sur les policiers, les invectivant et les menaçant. Une fois dans la salle d’examen, il a exigé une radio différente de celle prescrite par le médecin. Les techniciens ont évidemment refusé, ce qui a eu le don de mettre Saideni dans un état second. Les menaces verbales se sont accompagnées d’un déferlement physique et de coups partant dans tous les sens sur les policiers et les techniciens.

Il se tape la tête contre le sol pour se blesser

Il a fallu le maîtriser en l’immobilisant: "Une fois au sol, témoigne un des employés de l’hôpital, il s’est volontairement frappé la tête contre le sol. C’était effrayant. Je n’avais jamais vu cela."

Une fois ramené à la prison, le détenu a eu l’outrecuidance de déposer plainte contre les policiers qui, d’après sa version, lui ont porté des coups sans raison. L’enquête et même les observations de l’Inspection générale de la Police, ont conclu à des balivernes et à un non-lieu.

Le président du tribunal André Jordant vient de prononcer le jugement. Déjà assuré de rester en prison jusqu’à la fin de l’année 2025, Bilel Saideni a écopé, comme l’avait demandé la procureure de division Murielle Seret, de vingt mois supplémentaires et de 400 € d’amende.