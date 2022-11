Un lotissement nécessaire au dynamisme de Sibret, selon le mayeur

"Le grief principal qui revient c’est la trop forte densité, poursuit-il. Cela va à la suite de ce que l’on avait déjà entendu au niveau du comité qui s’était mis en place. Maintenant, nous avons retransmis ces informations au bureau qui a fait le dossier d’incidence qui aura un retour objectif sur ce dossier. Par la suite, nous rencontrerons l’Urbanisme à Arlon et Namur. Nous devons faire un projet qui reste cohérent. Nous espérons un projet définitif pour le début de l’année à venir et donc le vote du no uveau SOL (Schéma d’orientation local) par le Gouvernement wallon."

Le bourgmestre Besseling se dit surpris de différents éléments pointés dans les réactions. "Certains pointent qu’il ne faut pas considérer Sibret comme un des deux pôles de la commune, mais comme un village comme les autres et qu’il ne doit pas être développé. Ce n’est pas notre point de vue. On s’attriste de voir partir les commerces, comme la boulangerie. Ils disent qu’ils ne veulent pas un village dortoir, mais c’est ce qui vient s’il n’y a pas d’évolution." La situation de l’école le préoccupe d’ailleurs. "En maternelle, à l’école communale, il n’y a que 35 enfants alors qu’on en a eu 55. Et cela pourrait devenir dramatique. L’école accueille 120 enfants, mais seulement 30 du village. On va faire l'’opération “Un enfant, un arbre”, mais il n’y a que 6 ou 7 bambins de Sibret sur un total de 110."

Le bourgmestre soupire: "Globalement, les riverains ne veulent rien, laisser les choses en état. On essaye d’écouter les remarques, mais il faut aussi écouter les demandes. Et puis il y a le nouveau CodT qui pousse à étoffer les centres de village et le passage à des maisons trois ou deux façades alors que certains prônent pour les quatre façades. Certains voudraient encore qu’on se retrouve autour de la table avec tous les propriétaires qui diraient oui ou non sur les projets immobiliers, mais ce n’est pas possible. On ne peut pas faire du cas pour cas. Il faut avoir un regard extérieur et objectif sur le dossier." Il n’est pas question de détruire la plaine de jeux. La Commune devrait investir sur ce lieu. "Il y a aussi déjà des contacts avec un promoteur qui voudrait installer une supérette. De quoi redynamiser le village."