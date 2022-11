Un compte bancaire Solidarité Covid « nébuleux » pour la minorité salmienne

Quelques minutes plus tôt, sa cheffe de file, Stéphanie Heyden n’a pas été tendre, lançant elle aussi à l’adresse du mayeur : "Trouvez-vous cette situation normale ? Pour ma part, pas du tout. Et si, je n’obtiens pas des réponses satisfaisantes, je n’en resterai pas là", soulignant au passage: "Franchement, je trouve cette situation complètement nébuleuse."

Dépenses

Ses griefs à l’encontre du bourgmestre ? La gestion d’un compte "solidarité" lancé lors de la Covid. Elle s’interroge sur plusieurs points. Le premier ? La migration de l’objet de ce compte vers les réfugiés ukrainiens et la gestion de ces fonds par le bourgmestre uniquement.

Elle le rappelle, théoriquement ce compte devait être géré également par la directrice financière: "Elle m’a informé qu’elle s’était désolidarisée de cette gestion. Pourquoi ?", note la conseillère qui épingle au passage plusieurs mouvements: "J’ai pu me rendre compte de dépenses importantes ces derniers mois, dépenses depuis ce compte pour un montant de plus de 22 000 € ! Avec par la suite, un remboursement du Fonds du logement pour la totalité des sommes dépensées, soit plus de 22 000 €."

Élie Deblire répond point par point aux interrogations. La migration du compte de la Covid vers les réfugiés ukrainiens ? Il reconnaît qu’il n’a peut-être pas notifié le fait au conseil mais que la communication figurait dans le Salm Info.

La désolidarisation de la directrice financière ? "Je n’ai pas eu de discussions particulières avec elle à ce sujet. Mais elle contrôle toujours ce compte puisqu’elle vous a remis les documents."

Des travaux au home de Provedroux

Par ailleurs, le mayeur ajoute: "Pour le compte Solidarité Covid, je vous ai donné toutes les recettes, les dépenses et les factures. Je ne sais rien faire de plus. Enfin, les montants incriminés ont servi à réaliser les travaux au home de Provedroux pour l’accueil des réfugiés ukrainiens."

Là, Stéphanie Heyden se demande ce qui a guidé le choix des entrepreneurs. La disponibilité des entreprises et la possibilité de réaliser les chantiers rapidement sont les deux points mis en avant par le bourgmestre.