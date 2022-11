"Objectif Top Chef": fin de parcours pour Baptiste Schmit de Habay

"Je suis à deux doigts d’aller en finale. C’est mon moment, c’est ma journée, je donne tout et je me qualifie", lance Baptiste Schmit d’entrée de jeu lors de la finale ce vendredi. Mais il n’y avait qu’une seule place à l’issue de l’émission. Au bout des deux épreuves (lire plus loin), les deux finalistes étaient à égalité. C’est dans ce cas au chef Etchebest que revient la tâche de départager les candidats. Et il choisit de qualifier Romane.

Mais le chef aura des mots encourageants pour le candidat de la province de Luxembourg. "Baptiste, tu as bien évolué, progressé. L’apprentissage est long, tu es jeune, tu peux être fier et tu vas rendre fière la Belgique. Et peut-être que tu feras Top Chef un jour comme professionnel."

Des mots qui feront mouche auprès de Baptiste qui part la tête haute. "Les mots qu’il m’a dits m’ont boosté pour la suite. En coulisses, Philippe Etchebest m’a dit que j’étais un bon cuisinier. Venant d’un meilleur ouvrier de France, c’est génial ! Mais émotionnellement, c’était le pire scénario possible en finale. Au moment de l’ex aequo, j’y ai cru ! La décision du chef m’a fait un petit coup au moral, j’étais à deux doigts d’approcher mon rêve. Mais je respecte le choix du chef. Même si c’est dommage d’avoir été jugé sur l’ensemble de la semaine du concours et pas sur le dernier jour."

Le candidat luxembourgeois garde tout de même un bon souvenir de ce mois de tournage à Bordeaux. "C’est une super expérience. Je n’ai pas de regret. J’ai tout donné sur le moment. Mais je pense avoir manqué de technicité, de confiance en moi les premiers jours du concours. J’en ai pris conscience trop tard. Mais les mots de Philippe Etchebest m’ont boosté. J’ai des projets plein la tête mais rien de concret pour l’instant. Et pourquoi pas participer à Top Chef et à d’autres concours."

Baptiste, qui a un compte Instagram sur lequel il publie régulièrement des recettes, a vu son nombre d’abonnés gonfler ces derniers jours. "Je reçois pas mal de messages depuis mon passage à l’émission cette semaine. Des encouragements, des gens qui me disent que j’aurais dû gagner. Mais la victoire de Romane est méritée."

Chaque candidat impose un plat à l’autre

Au menu de cette dernière journée d’épreuves ce vendredi: un plat et un dessert. Romane a été tirée au sort pour choisir le plat autour du chou-fleur végétarien. "Je ne suis pas déstabilisé. C’est un sujet qui me parle", sourit, confiant, Baptiste.

Le jeune chef se lance dans un velouté de chou-fleur et un chou-fleur mariné rôti au barbecue. "Ça y est, il recommence, il se bride et a peur de prendre des risques. Il faut qu’il ajoute du goût et des épices à son plat", regrette le chef. À la dégustation, "le chou rôti manque d’élégance et de brillance, de gourmandise." Par contre, Philippe Etchebest est séduit par les petits morceaux de chou-fleur caramélisé. "Finalement, il y a beaucoup de saveurs. Il a bien relevé le défi que Romane lui a lancé !" Mais le chef accorde son point à Romane. Tout comme les onze clients anonymes qui dégustent et notent les assiettes.

Les gaufres belges

Mais rien n’est encore joué. Il reste le dessert, imposé cette fois par Baptiste. "La gaufre sucrée de la Belgique, c’est complexe, il y a plein de choses à faire", explique le Hachois qui n’a pas réfléchi très longtemps avant de proposer ce produit qu’il mange depuis tout petit avec sa maman.

Il décline son dessert en une gaufre de Bruxelles avec crémeux citron, chantilly et fraises. Et en seconde préparation, un trompe-l’œil d’œuf cocotte et mouillette de gaufre de Liège. "On est dans le bon, pas trop dans le sucre. C’est bien", commente le chef qui donne son point à Baptiste. Tout comme les clients jurés. Un vote qui a mis à égalité les deux candidats en fin d’épreuve. Mais c’est le chef Etchebest qui aura le dernier mot. Fin de l’aventure pour Baptiste.