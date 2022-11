Le 42e FFEV à Virton officiellement ouvert : une édition presqu’à guichet fermé!

Une fois encore, les cinéphiles ont répondu en masse pour cet événement culturel qu’ils attendent depuis un maintenant un an. Dans la salle, chacun cherche sa place et retrouve bien souvent des visages connus, des fidèles du Festival. Après quelques minutes, André Cadet fait son entrée dans la salle pour, comme à son habitude souhaiter la bienvenue à chacun.

"Voir cette salle pleine, cela me fait plaisir. Ces derniers temps, nos salles ont connu des désistements mais le festival lui continue à attirer du monde. Je remercie mon épouse et Anne-Marie et toute son équipe pour avoir géré tout le volet réservations." Avant de couper la pellicule marquant le lancement du festival, le maire François Culot a tenu quant à lui à rendre hommage aux personnalités du cinéma récemment décédées comme l’acteur Jean-Louis Trintignant et Jean-Luc Godard, père créateur de la Nouvelle Vague.

Le cinéma, un art rassembleur

Après un premier film largement applaudi, c’est à l’Hôtel de Ville que les festivités se poursuivent. À cette occasion, le maire François Culot tient à s’adresser comme il le fait chaque année à Anne-Marie et André Cadet. "Novembre, ce mot doit avoir pour vous deux et en 2022 une résonance particulière. C’est le mois de ton anniversaire André, 80 ans cette année. Un petit gars de Les Bulles qui depuis plus de 40 ans nous offre tant de bulles de plaisir et qui nous enseigne le 7e art depuis 1980, année où Virton est désignée Ville Culturelle Européenne. 42 ans de passion et avec vous deux tellement de lumière dans le noir des salles du Patria et du cinéma Nos Loisirs".

Une crise profonde

André Cadet tient quant à lui à le rappeler, "Notre époque subit une des crises les plus profondes dans le domaine artistique et principalement dans le cinéma. Durant des décennies, le cinéma européen a essayé de se faire une place parfois à l’ombre des mastodontes américains. Dans les années 60, Virton devenait une région peuplée de cinéphiles. L’aventure commençait pour notre cinéma de ne plus se limiter à des grands films commerciaux mais de montrer ce qui se faisait dans les autres pays européens. La suite nous amène pour la 42e fois dans un festival qui a déjà montré plus de 1 300 films de toutes les régions d’Europe dans notre salle mythique." Une 42e édition qui se déroule pratiquement à guichets fermés.