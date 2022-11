La Foire Saint-Martin à Bomal : 148e édition et 400 exposants

Le carburant et les pompiers

"C’est un gros boulot en amont et le SI, organisateur de cet événement, espère toujours au moins rentrer dans ses frais. Cette année, nous devons faire face à une augmentation de coûts pour notamment deux postes: le carburant pour les groupes électrogènes et la présence des pompiers", explique Baudouin Reumont, président du SI de Bomal. "Et nous ne souhaitons pas “tuer” les marchands en augmentant le prix du mètre", complète Michel Gouverneur, trésorier du SI.

Ce qui ne change pas ou à peu de chose près, ce sont, les produits proposés, toujours aussi variés. Vêtements, bonnets et écharpes, et chaussettes côtoient les marchands de saucisses, fromages, savons, produits mellifères, sans oublier les traditionnels pains saucisses, bar à péquet et autres débits de boissons.

Filipa Draganovic (Bajoa) et sa sœur font leur entrée et ont leur petit succès. Originaire de Bomal et d’habitude assistante en pharmacie, Filipa s’est récemment lancée dans la fabrication de fondants (non pas au chocolat), mais pour brûleurs. Des odeurs (le choix est presque infini) sous forme de pastilles à faire fondre, fabriquées artisanalement et que vous pouvez vous procurer à Bomal au magasin La Main d’Edna ou Bajoa sur Facebook. Et quand on lui demande d’où lui vient cette passion, figurez-vous qu’elle lui vient de la préparation des suppositoires ! Comme quoi tout peut mener à tout !