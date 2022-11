De vraies belles images pour la 35e expo du club photo de Musson

Avec les membres et Cathy Mangin, on a pu découvrir une quarantaine de "petites ou grandes boules de poils et plumes" repérées dans la nature. Grazy Widach a répertorié les "quatre saisons à Battincourt" tandis que son mari Francis Ongena s’est attaché à dévoiler des images insolites dans les rythmes et les formes.

Dany Baijot a composé un petit conte autour de l’eau et le président Romain Dieschburg a dévoilé des images de paysages hivernaux de la Norvège enflammés par un soleil qui ne dépasse jamais l’horizon à cette saison.

La photo animalière

Quatre invités d’honneur occupaient d’autres panneaux. Le travail de deux autres auteurs n’est plus à présenter ce sont des spécialistes de la photo animalière ! Éric Dropsy se balade dans un rayon de 25 km autour de son village d’Ethe pour fixer une faune toujours étonnante. Quant à Yves Bauduin, en format géant correspondant au sujet traité, il aime arpenter les lisières matin et soir pour recenser cerfs, biches et autres paysages, images aussi éditées avec Dominique Billion chez Weyrich, dans Semois Sauvage et Dans la forêt ardennaise.

Quant à Jonathan Sépult, bien loin de l’image furtive captée au hasard d’une rencontre, il aime imaginer, composer, travailler longuement son sujet pour jouer avec le sombres et la lumière dans des saynètes oniriques et fantastiques.

Michel Grégoire est une spécialiste du voyage. Cette fois c’est du côté de la Jordanie qu’il a posé son regard en présentant les images des plus grands sites historiques. "J’ai aussi un reportage sur la Russie qui est prêt mais qui aurait malvenu de présenter à l’époque actuelle ! Je prépare aussi une comparaison des architectures d’art roman, gothique et renaissance à travers les cathédrales et les châteaux", explique celui qui aimerait encore se rendre à Chypre ou en Albanie pour allier tourisme et visites culturelles. Lors du vernissage la bourgmestre Sylvie Guillaume n’a pas manqué de relever les techniques affinées et les sensibilités de regard de chaque artiste, photographe amateur.