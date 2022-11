6 millions de subsides pour un tout nouvel ICET à Bastogne

Tout cela sera bientôt fini. En effet, lors de sa séance de mercredi, le conseil communal de Bastogne a acté l’achat d’une parcelle à proximité du site de la rue des Remparts, qui reprend notamment une partie du parc Blerot pour une somme de 375 000 €. "Dans le cadre du plan de relance, nous pouvons compter sur une enveloppe de plus de 6 millions d’€ de la Fédération Wallonie-Bruxelles grâce à l’Europe, se félicite le bourgmestre Benoît Lutgen. Cela va donc permettre de rassembler toutes les activités sur un même site mais, en corollaire, cela va également permettre de revoir totalement l’entrée de ville de la rue de La Roche. C’est un endroit stratégique très intéressant avec un gros potentiel."

La zone qui sera libérée par le départ de l’ICET s’étend sur quelque 2 ha et est idéalement placée à l’entrée de la ville. Du logement et des projets de mobilité devraient donc voir le jour. Une échéance ? "Le plus tôt possible, confirme le mayeur. Nous avons à présent les terrains, le financement et des idées. Tout est prêt pour lancer le projet. Difficile de donner un échéancier, mais cela devrait bouger pour 2025."

Un chenil à proximité de la maison de repos

Les édiles se sont aussi accordés sur l’aménagement d’un chenil pour animaux de compagnie à la maison de repos "Sans souci". Un budget de 143 000 € est libéré pour réaliser ce projet. Aude Henrion (C + ) s’interroge alors sur la manière dont va être financé le fonctionnement. "La Commune se charge donc du financement du bâtiment, précise l’échevin Bertrand Moinet. Pour le fonctionnement, on va faire appel aux dons et aux bénévoles. Certains se sont déjà annoncés pour les sortir, les nettoyer. Il y aura aussi des partenariats car il y a un espace pour un vétérinaire ou pour le toilettage. Une collaboration est également prévue avec l’athénée qui a une section dans le domaine (assistant en soins animaliers au CEFA)."

Ce chenil ne sera ouvert que pour les personnes qui deviennent des résidents de la maison de repos même si les locaux pourraient être mis à la disposition de toiletteurs ou vétérinaires.

Le bourgmestre Lutgen prolonge: "L’objectif est que les animaux soient adoptés par une personne extérieure à la maison de repos tout en maintenant des contacts. On étudie aussi la possibilité d’accueillir des animaux dans la maison de repos elle-même. Une première expérience a été très positive. Nous allons étudier cette possibilité."