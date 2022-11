Un accouchement tourne au drame à l’hôpital Arlon

Le juge Barbagallo lui a laissé beaucoup de temps pour expliquer ce qu’il s’est passé la nuit du 21 au 22 avril 2015. Le médecin, de garde ce jour-là, a expliqué avoir été appelé à la maternité pour une dame victime d’une rupture d’une poche d’eau alors qu’elle n’était qu’à la 32e semaine de grossesse, date limite pour la naissance d’un bébé prématuré. "Le bébé se présentait en oblique, explique-t-il. Après examen, nous avons décidé d’hospitaliser la maman et mis un protocole au point avec les sages-femmes. J’ai poursuivi mon travail en pratiquant une césarienne sur une autre maman au bloc d’accouchement. Au petit matin, j’ai envisagé de rentrer chez moi, à cinq minutes de l’hôpital, pour prendre une douche. À peine sorti du parking, la sage-femme m’a appelé en me disant que la patiente avait des contractions. J’ai fait demi-tour et suis arrivé directement pour constater que l’ouverture du col était telle qu’il fallait pratiquer l’accouchement. Techniquement, cet accouchement s’est déroulé sans problème, mais le bébé n’a manifesté aucune réaction de vie. Quelques minutes plus tard, la sage-femme et la pédiatre ont constaté le décès après avoir essayé de le réanimer avec un anesthésiste."

Le débat prendra une tournure juridique et philosophique

La maman, qui s’est portée partie civile, a porté plainte contre le médecin. "Pour un médecin, se retrouver sur le banc d’un tribunal accusé de non-assistance à personne en danger, c’est très grave, poursuit dignement et calmement le prévenu. Heureusement, l’hôpital et mes collègues n’ont pas suivi ces accusations puisque j’exerce toujours et que j’ai même été promu chef de service. Depuis cet événement malheureux, je suis devenu papa d’une petite fille qui est née prématurément à la 28e semaine de grossesse. Avec le recul, je vous assure que je n’aurais rien changé à ce que j’ai fait ce jour-là. Mais, j’ai encore pris plus conscience des difficultés que représente la naissance des prématurés."

Avant de clore les débats et de fixer réquisitoire et plaidoiries au 8 février 2023, le juge Barbagallo a encouragé les futurs plaideurs à se pencher juridiquement et philosophiquement sur la question de la non-assistance à une personne qui est déjà décédée, ce qui est le cas du bébé qui est mort dans le ventre de sa maman. La santé de la maman n’ayant jamais été menacée, les accusations reprochées au médecin arlonais pourraient être requalifiées.