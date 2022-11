En pleine crise énergétique et économique, l’augmentation de plusieurs redevances fait grincer des dents du côté de la minorité de Saint-Hubert. Cette dernière déplore des augmentations allant de 15 à 300% ! Didier Neuvens, chef de file de la minorité, a pris la parole avant même la présentation des nouvelles redevances. "On espérait plus de cohérence dans la taxation communale. À l’heure actuelle, ces augmentations ne sont pas en faveur des citoyens et des entreprises. C’est un choix politique que nous contestons. Par conséquent, nous voterons non pour toutes les nouvelles taxes qui nuiront au pouvoir d’achat du citoyen."