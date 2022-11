Pour Pierre Henneaux, Saint-Hubert ne boxe pas dans la même catégorie que Libramont ou Neufchâteau

Concernant son intervention sur TV Lux et les reproches sur sa non-connaissance de certains dossiers, le bourgmestre se défend. "Beaucoup de sujets ont été abordés et il est impossible d’en parler en profondeur. Cette interview n’a pas été une chose aisée pour moi et les sujets qui ont été évoqués n’étaient pas connus à l’avance."

Saint-Hubert n’est pas Neufchâteau ou Libramont

On le sait, le réseau d’eau restera aux mains de la Commune et Pierre Henneaux s’en réjouit. "J’ai toujours été un fervent défenseur de notre eau, souligne-t-il. La consultation citoyenne était néanmoins nécessaire afin que chacun puisse donner son avis".

Concernant les reproches sur le manque d’ambition de la commune, Pierre Henneaux estime que Saint-Hubert ne boxe pas dans la même catégorie que des communes comme Bertrix, Libramont ou Neufchâteau : "Nous n’avons pas du tout le même bassin de vie que ces communes, la comparaison n’a pas lieu d’être. Je suis soucieux des finances de la Ville en priorité. Des projets, nous en avons en gestation et certains seront prochainement annoncés. Mais je suis prudent et je préfère communiquer sur ceux-ci quand je suis sûr qu’ils se réaliseront."

Et le bourgmestre de terminer :. "Au début, on part d’une feuille blanche avec beaucoup de beaux projets. Mais en avançant, on se rend compte que beaucoup de facteurs entrent en jeu. N’oublions pas que nous sortons de trois années difficiles avec le Covid et les différentes crises. Tout ne se fait donc pas comme on l’aurait souhaité."