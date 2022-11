ASSENOIS

Jacob est suspendu. Schmit, Bibot, et Da Cunha sont toujours out. Winand a repris tout doucement les entraînements. Clément est plus qu’incertain pour samedi ; il va devenir papa dans les prochaines heures.

CHAUMONT

Lhoas et Mahoux sont blessés et devraient faire leur retour après la trêve. Reyter est de retour de suspension. Marenne, indisponible le week-end dernier, est également de retour dans le groupe.

ETHE

Nicolas et Maury sont à l’infirmerie. Le reste du groupe est disponible pour le long déplacement à Sart.

GOUVY

Gillard et Grommen ne joueront pas à Houffaloise, ils sont suspendus. Zitella (cheville) a fait l’impasse mardi, il doit se tester jeudi. Delvaux pourrait se faire déplâtrer cette semaine, mais Christophe Bertels ne l’attend pas avant 2023.

HOUFFALOISE

Knoden revient de suspension. Pour le reste, peu de changements même si Renquin a repris. Putz, Baoo, Nkanda et Louvins sont toujours out. Thonon se plaint des ischios, tout comme Freid. Clotuche est incertain. Cette semaine, le premier entraînement avait lieu lundi.

FREYLANGE

Éric Picart va devoir modifier ses plans pour la venue de Vaux. Gengler et Gomes ont pris leur troisième carte jaune la semaine prochaine, ils sont suspendus. Pour Vitali, qui a pris une rouge directe, la proposition de sanction n’est pas encore connue. Prijot reste sur la touche, tout comme Deom.

LA ROCHE

G. Van Geen purge sa deuxième journée de suspension avant son retour la semaine prochaine. M. Dubois est de retour dans le groupe après sa suspension. Lambert, blessé de longue date, devrait reprendre la course mardi prochain. Le reste du groupe est disponible pour le déplacement à Assenois. Michel Godefroid a dirigé sa première séance mardi soir.

LONGLIER

Mardi, Langil est resté au repos après un coup sur le genou contre Assenois. Hatert, Fourny, E. Toussaint, Wallens, Bernard et Lahrach sont toujours out. Brejard est suspendu.

MESSANCY

Mis à part Monhonval qui est suspendu, Messancy sera au complet pour la réception de Chaumont samedi soir.

OPPAGNE

Toujours privé de Peeters et Paquet, Valere Lamy devra composer sans Dropsy pour la venue de Longlier samedi soir. Il est suspendu.

SART

Doublement jauni à Arlon, Barbette manquera la venue d’Ethe. L. Burton (troisième jaune) est également suspendu. Mehmeti effectue le chemin inverse. Murtezi sera de retour ce week-end. Jacquet revient aussi dans le coup.

VAUX-NOVILLE

Hubert soigne une grosse entorse. Il ne jouera pas à Freylange. Noël est en vacances. Soyer risque d’être retenu par son boulot, sa présence est incertaine. Notons que le match de Coupe contre Messancy est prévu le 18 décembre