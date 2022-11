“Objectif Top Chef”: Baptiste Schmit de Hachy se qualifie pour la finale

"Les fruits rouges ça me parle mais la pâtisserie un peu moins", annonce Baptiste, stressé, au chef qui vient le voir. Mais il ne se laisse pas décourager, désormais seul face à son plan de travail après l’élimination mercredi de son binôme. Il mise tout sur une tarte aux cerises revisitée. Un peu trop classique pour le chef. "Va plus loin, travaille le fruit rouge !" Le Hachois décide d’ajouter une opaline de miel. "C’est quelque chose de technique qui fera la différence sur un plat classique." Le résultat est à la hauteur des attentes de Baptiste, l’épreuve commence bien. Et la dégustation par le chef se poursuit sur la même lignée. Il est séduit par la touche de miel, la texture des cerises. "Toi qui n’aimes pas les desserts, tu t’en es bien sorti." Cartman est séduit "Les cerises, les fruits rouges, la petite chips. C’est très très bon. Franchement c’est parfait au niveau de l’équilibre."

Au moment d’attribuer les points, Philippe Etchebest attribue 2 points à Baptiste, le meilleur score de l’épreuve. Le candidat ne cache pas sa joie. Reste à connaître les points attribués par Cartman qui seront eux dévoilés après la seconde épreuve pour les trois candidats, départagés uniquement par le chef cette fois. Et c’est ce dernier qui donne le thème: le carpaccio. "C’est un thème compliqué pour moi. Je ne sais pas comment ajouter ce petit grain de folie", relève Baptiste qui prépare un carpaccio de canard à l’orange, un carpaccio de crevettes au barbecue et un carpaccio de légumes. La prise de risques payera-t-elle ? Le chef n’est pas séduit par le visuel et juge la préparation trop épaisse. Il n’accorde pas de point au jeune belge. Mais rien n’est perdu puisque le dessert préféré de Cartman est celle de Baptiste. Ce qui lui apporte 2 points supplémentaires. Avec un total de 4 points, Baptiste Schmit se qualifie pour la finale de la semaine ce vendredi. Il fera face à Romane, la seconde candidate qualifiée.