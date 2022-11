L’or bleu, une denrée rare à Libin

Taxe déchets: des passages supplémentaires coûteux

Bonne nouvelle pour le portefeuille des habitants de la commune. La taxe forfaitaire sur la collecte et le traitement des déchets pour 2023 restera inchangée par rapport à cette année. Par contre, le montant par passage supplémentaire va passer de 1,61 € à 10 €. "En 2021, 3 700 vidanges hors forfait ont été recensées sur notre territoire, explique Anne Laffut. Il faut faire réfléchir ceux qui abusent de ces vidanges supplémentaires car elles ont un coût non négligeable pour la collectivité". Le conseiller indépendant Alain Gérard craint des dépôts sauvages suite à cette augmentation. Du côté de la minorité, on se demande pourquoi la redevance annuelle reste identique alors que les déchets sont en diminution avec l’arrivée des sacs PMC. La majorité précise que le marché actuel prévoit un passage hebdomadaire, impossible donc de diminuer les coûts tant que celui-ci est en cours. Au vote, seul Alain Gérard vote par la négative.

Une fusion indispensable

Courant de l’année 2023, l’ALE de Libin se verra transformer en ALE pluricommunale grâce à une fusion avec Wellin et Daverdisse. Une décision vivement encouragée par le Forem et qui semble indispensable pour maintenir les services et la quinzaine d’employés. "Cette fusion n’entraînera pas de perte d’emploi ni de perte d’horaire pour les travailleuses, précise l’échevine Wendy Dero. Le personnel de Libin sera sur un même pied d’égalité que les autres communes. Avec des avantages non négligeables comme l’octroi de chèques cadeaux, écochèques et chèques-repas seront ainsi d’application."

La décision de principe a été votée à l’unanimité par les membres du conseil. La Commune va prendre contact avec un commissaire-réviseur et un avocat afin que la fusion puisse se faire dans les règles de l’art.