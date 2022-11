"On nous avait promis une place Saint-Lambert, ce n’est pas le cas", clame Vincent Magnus qui aura bien son parking. Que l’on soit pour ou contre, chacun reconnaîtra la performance technique d’une telle entreprise. Avec une excavation de 20 mètres, être dans les entrailles de la terre s’apparente à une entrée dans une grotte. "20 000 m3 à sortir, il leur faudra 40 jours". Une quarantaine de convois véhiculent les terres vers la carrière de Tontelange afin de creuser les deux étages.

Galère fait le job

La société Galère semble jusqu’à présent faire l’unanimité. Pour l’instant, le bourgmestre estime que le surcoût de 15% est raisonnable dans le contexte actuel. "On ne se retrouvera pas comme au Parlement wallon". Un parking qui dépassera les 16 millions d’euros dont 4 millions du Feder et 1,2 million de la revitalisation urbaine, plus une somme d’argent de la rénovation urbaine.

Le bourgmestre se réjouit d’avoir déjà arrêté l’emprunt sur 20 ans pour les six millions d’euros. "En charges d’emprunt pour la Ville, on sera en dessous de 100 000 € par an. Et ça ne coûtera pas cela aux contribuables, car nous aurons des rentrées."

Au programme des prochaines réunions: le choix du pavage, ce sera bien de la pierre européenne. "C’est le fonctionnaire délégué qui décidera". 27 arbres supplémentaires au projet précédent devraient être plantés, assure encore Vincent Magnus.

Parmi les étapes futures, les travaux de voiries le long des cafés dès cette fin janvier. Ce chantier-là durera jusque juin. Après, ce sera au tour de la route longeant le palais provincial. Pour obtenir les fonds Feder, le parking doit être terminé pour fin 2023. L’ensemble avec le parc, on l’espère pour août 2024.

Le bourgmestre envisage qu’on puisse déjà se parquer en novembre 2023, soit dans un an. Avant les élections d’octobre 2024, diront les sceptiques…