Arrêtés à Halanzy, les deux Français de Longwy ont-ils cambriolé à travers toute la province

Cambriolage à Ethe

Mais ce n’est pas tout. Dans le village d’Ethe (Virton), trois cambriolages au moins ont été commis aussi au cours des derniers jours et les enquêteurs de la zone de police de Gaume ont confronté leurs investigations avec celles de leurs collègues d’Athus pour voir s’il s’agissait bien des mêmes auteurs.

Où l’affaire prend vraiment de l’ampleur, c’est quand on apprend que c’est finalement la PJF, Police judiciaire fédérale en Luxembourg, qui a repris la direction de l’enquête. Pourquoi ? Parce que d’autres faits de cambriolage ont été commis tout récemment du côté de Manhay et Vielsalm et il est possible que les vols commis dans le sud soient liés aussi à ceux du nord.

L’enquête devra le démontrer.

Inculpés ce jeudi à Arlon

Ce jeudi, la juge d’instruction à Arlon, Marie-Eve Bouillon, a en tout cas placé sous mandat d’arrêt les deux gens du voyage de Longwy. "Ils ont été inculpés du chef d’association de malfaiteurs, vol avec effraction et rébellion armée", nous précise Anne-Sophie Guilmot, magistrat presse pour le parquet du Luxembourg. À noter que comme ce sont des gens du voyage, les autorités ont pas mal de difficultés à déterminer leur identité, l’un d’entre eux notamment possédant plusieurs noms d’emprunt.