À Berlin, la famille Najman, de La Roche, sur les traces de son passé

« Stolpersteine »

Le but du déplacement à Berlin est double. Premièrement, il s’agit de découvrir des Stolpersteine, pavés qui honorent les personnes exécutées ou persécutées par les nazis, là où elles ont séjourné avant le cataclysme. Cette idée, elle est née dans le chef de Dominique Linchet qui étudie et enseigne la Shoah aux États-Unis. Elle travaille sur l’histoire familiale depuis longtemps. Le confinement, la présidence de Donald Trump la poussent à essayer d’en savoir encore plus. Elle introduit un dossier pour le placement de ces Stolpersteine. "Elles peuvent être également posées pour les personnes persécutées par le nazisme et qui ont survécu. C’est le cas de notre grand-père", explique-t-elle.

« Le grenier sent le passé »

Avec ses nombreuses infos, la procédure va très vite et vient de se concrétiser, notamment avec l’aide d’une historienne travaillant à Berlin, Petra Gutsche. Cette dernière, épaulée par un autre scientifique spécialisé dans l’histoire urbaine, va emmener la famille sur les traces de leur grand-père et de leur famille, second but du déplacement berlinois. "Nous avons découvert l’école que notre grand-père et ses trois frères fréquentaient. C’est toujours une école qui porte aujourd’hui le nom de John Lenon ! Nous avons vu leur entreprise, détruite lors de la nuit de cristal, la synagogue où ils priaient, la maison familiale."

Cette maison existe toujours. "Le spécialiste d’histoire urbaine nous a expliqué que l’escalier avait été changé. Mais il nous a dit “Le grenier doit encore sentir le passé”. Nous l’avons visité et un habitant nous a ouvert les portes de son appartement", explique toujours Dominique Linchet. On s’en doute, émotionnellement, ce déplacement en Allemagne a été très fort pour toute cette famille.

Une histoire familiale c’est parfois un puzzle, un jeu de piste. C’est le cas de celle de Nicole Najman, maman de Dominique et Sophie Linchet. Cette dernière le confesse: "Je suis fière de faire partie de cette famille. J’ai cependant beaucoup de regrets de ne pas avoir partagé avec mon grand-père". Ce n’est en effet qu’à sa mort qu’elle découvre une partie de son passé. Sa sœur Dominique, elle, s’est toujours interrogée. Elle a interpellé son grand-père, qui parlait peu de cette époque, elle se demandait quelle était cette langue qu’elle entendait parfois, en fait du yiddish. Avant de se plonger littéralement dans le passé familial.