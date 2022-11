Les Coralpins gaumais en concert à Ethe le 12 novembre

C’est un peu le hasard qui est à l’origine de cet ensemble musical unique en Wallonie. Didier Depienne, l’un des fondateurs explique: "Daniel (Daniel Hubert l’autre fondateur) tubiste dans les harmonies de la région avait envie d’autre chose et voulait acquérir un cor de chasse pour aller sonner dans les bois. Je lui ai proposé, plutôt par défi et après quelques explications, d’essayer le cor des Alpes. Pris au jeu il m’a dit qu’il allait en commander un. Je lui ai répondu dans ce cas-là d’en commander deux tout de suite, un pour lui et un pour moi". Vite rejoint par Jean-François Claisse, le trio a très vite été sollicité pour animer de nombreuses manifestations.

Aujourd’hui, même si Jean-François a rangé son cor des Alpes, le groupe continue l’aventure grâce à l’arrivée de nouveaux sonneurs, Guy Mangers et Pascal Czeladka. C’est dans cette version en quatuor et accompagnés à l’orgue par Olivier Lequy qu’ils se produiront ce samedi 12 novembre à partir de 20h dans l’église de Ethe-Belmont. Le répertoire abordé se veut varié avec des mélodies traditionnelles alpines, qu’elles soient suisses ou autrichiennes et des compositions originales pour ensemble. Parmi celles-ci certaines ont été composées spécialement pour les Coralpins gaumais.

Outre le fait de faire découvrir l’instrument à ceux qui ne l’auraient pas encore croisé et, ou de jouer pour un public déjà conquis, ce concert sera également le tremplin pour une manifestation d’envergure pour les 10 ans du groupe.

Manifestation qui se déroulera les 27 et 28 mai 2023 et qui se concrétisera par un rassemblement international de cors alpins sur le site de Rabais et des concerts dans toute la Gaume.

On annonce déjà plus d’une centaine de sonneurs de différents pays.

Entré 6 € (gratuit -de 12 ans)