La CSC a distribué du pain souvenir à Marche

La CSC a aussi mené une action à quelques mètres de là. Postés aux quatre accès du rond-point de la Pirire de 6h à 10 h, où une centaine de ses représentants a distribué un folder aux automobilistes.

Avec une photo symbolique prêtant à sourire d’un pain en souvenir, mais qui ne fait évidemment rire personne. Une action qui a souvent été applaudie par ces derniers, à coups de klaxon.

« L’hiver finira bien par arriver »

Yannick Vincent, secrétaire fédéral à la CSC Luxembourg, était à Marche. "L’hiver finira bien par arriver, j’ai peur que les difficultés déjà réelles s’accentuent considérablement dans les mois à venir, clame celui-ci. Comment peut-on tolérer que les fournisseurs d’énergie doublent, triplent ou quadruplent les mensualités ?"

Yannick Vincent ajoute: "Selon un rapport de la banque nationale, le taux de marge des entreprises non financières a atteint au deuxième trimestre son niveau le plus élevé depuis 1995. Des entreprises réalisent des profits dépassant tout entendement. En même temps, trop de ménages, même en se privant de l’essentiel, se retrouvent dans une grande détresse financière. Difficile donc d’entendre qu’il n’y a pas de moyens pour augmenter les salaires. Et que ces entreprises vont bénéficier des mêmes réductions de cotisations ONSS que le boulanger et le boucher qui sont en train de crever. Le gouvernement doit oser donner des aides aux PME en souffrance, faire jouer la solidarité en taxant les entreprises qui réalisent des surprofits, et plafonner les prix de l’énergie".