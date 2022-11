De l’or pour quatre couples à Léglise

Anne-Marie Renauld et Jacques Bouchet se sont unis le 1er juillet 1972. Après quelques années comme menuisier, Jacques entame une carrière à la Police. D’abord à Bruxelles avant la gendarmerie de Mellier. Anne-Marie abandonnera très vite son métier en vente pour se consacrer à sa famille. De leur union naissent trois enfants et sept petits-enfants.

Nicole Adam et Charles Minsier se sont unis durant l’année 1972. C’est dans l’épicerie de son frère que Nicole commence à travailler avant d’arrêter pour s’occuper de son foyer. Après un court passage dans une scierie, Charles fera une belle carrière à la poste. Au tri de nuit de Bruxelles et dans le train postal de nuit ensuite avant de devenir facteur à la poste de Marbehan. Le couple a huit petits-enfants.

Jocelyne Piette et Jean-Marie Theny se sont mariés le 2 juin 1972. Jean-Marie a occupé une carrière comme agent de triage à la SNCB et il a souvent donné un coup de main au château d’Assenois durant plus de 44 ans. Jocelyne a investi toute son énergie dans la vie familiale. Son mari s’est montré fort actif au football de Léglise, Petitvoir et Assenois. Il a également fait partie des comités du Royal Cyclo Club Ardennais de Les Fossés et de la salle Sainte-Barbe. De leur union sont nés trois enfants.