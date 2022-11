Bertogne : Taxes inchangées en 2023 et débats sous tension

Taxes inchangées

Que ce soit l’IPP (7%), le précompte immobilier (2800 centimes additionnels) ou la taxe immondice et le coût vérité des déchets, tout reste stable pour 2023. "Vu l’état des comptes communaux, il n’y avait pas besoin d’augmenter l’IPP et le précompte l’an dernier, cela a été fait dans un autre but", a lancé, une nouvelle fois, Louis Vaguet, en allusion à la fusion, pour justifier le refus de la minorité sur ces deux taxes, passées à la majorité.

Fusions compliquées

Les budgets de plusieurs fabriques d’église ont été votés à l’unanimité. Louis Vaguet en a profité pour regretter de ne pas voir le projet de fusions de ces fabriques avancer.

"Là où il y a des presbytères, l’évêché ne veut pas de regroupement, a informé Michel Poncin, président du CPAS et en charge du culte. C’est donc difficile d’aller plus loin sur ces fusions."

Recours éolien

Les élus ont validé à l’unanimité le recours contre le permis relatif à la construction du parc éolien au niveau de l’aire d’autoroute de Bastogne. Il est introduit conjointement avec la Commune de Bastogne.

Daniel Debarsy (minorité) s’est ensuite dit "surpris de ne pas voir de recours introduit pour les éoliennes près de la Barrière Hinck". Le Premier échevin Éric Demeuse a expliqué que c’est une décision "prise sur conseil de nos avocats après la première réponse des ministres. Pour le dossier de la Barrière Hinck, nous nous sommes concertés avec Sainte-Ode et d’après les juristes, c’est peine perdue d’aller au Conseil d’État donc cela ne sert à rien de gaspiller des ressources pour cela." Pas de quoi convaincre Daniel Debarsy pour qui il aurait fallu aussi introduire un recours "par équité pour les habitants de ce coin".

Illuminations en question

Comme l’an dernier, la Commune organise un concours de façade de Noël. Greta Dequae-Schrijvers, l’échevine en charge, a précisé que, cette fois, les illuminations ne seront pas prises en compte vu le contexte actuel. La minorité a voté contre, arguant, via son chef de file Jacques Aubry, qu’elle ne voulait pas inciter les gens à le faire et à dépenser de l’argent pour cela. Claudy Collet, conseiller de la majorité, a, lui, précisé que "personne n’est obligé de participer, mais que ceux qui le veulent peuvent, les gens sont déjà privés de beaucoup de choses".

Pas de témoin

Julien Lindt (minorité) s’est étonné de ne pas avoir de témoin de liste prévu lors de la consultation populaire sur la fusion qui se tiendra le 20 novembre. Jean-Marc Franco a répondu que la question était légitime, que le collège s’était renseigné "et que ce n’est pas prévu par la loi car c’est différent d’une élection". La directrice générale Françoise Leroy a complété en précisant que ce vote n’est pas attaché à une ou des listes et que, par conséquent, il n’y a pas de témoin de liste. "Nous faisons confiance au président du bureau et aux assesseurs qui prêtent serment", a ajouté le bourgmestre.