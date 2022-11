Baptiste se qualifie pour le troisième jour d’Objectif Top Chef

Second jour d’épreuve ce mardi soir dans Objectif Top Chef sur RTL TVI pour Baptiste Schmit de Hachy. Le cuisinier a passé sa deuxième journée d’épreuve en vue de se qualifier pour la troisième journée du concours culinaire. Le thème choisi par les bikers, les clients du jour et jurés de cette épreuve du jour, est le porc. Baptiste, toujours en binôme avec Faouzi, propose une échine de porc marinée accompagnée de nouilles sautées aux saveurs asiatiques. Et c’est l’Habaysien qui cuisine la viande, Faouzi gérant les accompagnements. « L’assaisonnement et le laquage sont bons, le laquage donne un bon goût à la viande, la cuisson au barbecue aussi. Mais vous avez deux plats différents. Un dans l’assiette et l’autre dans les nouilles », confie le chef Etchebest au moment de déguster. Pour les bikers, « la viande est bien cuite comme il faut, savoureuse, pas sèche du tout. On sent bien la marinade, juste comme il faut. Par contre on se demande s’il était nécessaire de mettre du filet mignon dans les nouilles. »