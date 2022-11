Baptiste, de Hachy, poursuit “Objectif Top Chef” en mode rattrapage

Du poulet et des patates au menu de cette troisième journée de la semaine 9 de l’émission Objectif Top Chef à laquelle participe Baptiste Schmit de Hachy (Habay). Des ingrédients choisis par l’humoriste Chicandier, invité de cette nouvelle journée d’épreuve. Et c’est Baptiste qui se lance sur le jus du poulet cuit sur le coffre accompagné de frites croustillantes. En y ajoutant une croquette pour compléter le plat, sur les conseils du chef Etchebest. Petite nouveauté : les dix dernières minutes de l’épreuve se jouent en solo. Les candidats doivent chacun dresser leur assiette. Mais un seul plat par binôme sera dégusté, choisi sur le visuel par Philippe Etchebest. Baptiste, a qui il a manqué quelques secondes pour mettre du jus dans son assiette, est tout de même sélectionné et son assiette peut être dégustée par Chicandier. « La croquette est très bonne avec le mélange de sucré apporté par la compote dessous. La cuisson du poulet est parfaite, il est moelleux, fondant, il n’a pas séché. La peau est croustillante ».