Trop de problèmes : la commune fait arrêter le chantier de Gouvy

Garanties

La commune n’y est pas allée par quatre chemins et vient d’ordonner l’arrêt des travaux. "Nous avons fait stopper le chantier" note sans détour la bourgmestre Véronique Léonard. Elle égrène plusieurs griefs, notamment ceux liés à la dangerosité de ce chantier où des trous béants sont laissés sans protections, où les ouvriers sont présents ou pas. De quoi mettre à mal un planning qui était déjà très compliqué. "Nous attendons de l’entreprise qu’elle nous fournisse des garanties sur la possibilité de poursuivre le chantier" ajoute la mayeure. Ces garanties passent notamment par la démonstration par ladite entreprise de sa capacité de fournir les hommes et le matériel nécessaire pour la poursuite, dans un calendrier déterminé, des travaux. La commune souhaite également connaître le nombre de chantier où la société opère en même temps. Une fois ces garanties acquises, le chantier pourrait reprendre. La météo pourrait alors entrer en jeu. Rien n’est simple donc.

Marché public

Nombreux s’interrogent, notamment via le net, sur l’attribution de ce marché à cette entreprise. Sur ce point, la mayeure rappelle que la marge de manœuvre de la commune est inexistante. Il s’agit en effet d’un marché ouvert, publié au bulletin des adjudications. Moyennant certaines conditions, dont celle d’être en règle avec l’ONSS, une entreprise peut déposer une offre. Et c’est la moins chère qui remporte le marché. La commune ne décide donc pas qui elle consulte et ne peut non plus choisir une offre plus élevée, moyennant des critères qui lui seraient propres.