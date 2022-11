Les nouveaux locaux, d'Intensity, un parfumeur à Michamps

Après avoir installé une zone de stockage pour les produits de la marque Intensity Perfumes, Ivo Jacobs a décidé d’y ouvrir un espace d’accueil tout à fait singulier. Les visiteurs sont accueillis dans un vaste showroom et peuvent découvrir les 60 parfums de la marque. Pas de nom, juste des numéros sur les petits pots. Ils peuvent alors sélectionner quatre parfums qu’ils vont déposer sur leur corps pour en découvrir toutes les finesses.

"Au départ, je travaillais dans le monde du diamant à Anvers, explique M. Jacobs. Durant 18 ans, j’ai été chargé de projets. Cela m’a permis de rencontrer beaucoup de gens, dont des parfumeurs de Grasse. Un d’eux m’a proposé une collaboration. Finalement, en 2018, nous avons repris ce qui est devenu Intensity. Et puis on a décidé d’investir pour la clientèle locale parce qu’il y avait beaucoup de demandes. Et comme j’habite depuis cinq ans à Michamps, cela paraissait logique de faire cela ici."

C’est ainsi que le bâtiment s’est mué en un espace d’accueil avec trois espaces différents qui permettent de recevoir des groupes. "L’objectif est de proposer un moment hors du temps pour des couples ou des amis, qui peuvent donc découvrir notre gamme en partageant leurs avis et puis pourquoi pas de partager une boisson ou un repas. Pourquoi pas même un brûlage de culotte ? Et il n’y a pas des parfums pour les hommes ou pour les femmes. Il faut que cela parle à chacun. C’est votre nez qui va décider de ce qui vous correspond le mieux." Le fruit d’un travail subtil réalisé par des véritables artistes. "Et il y a beaucoup de savoir-faire derrière un parfum, confirme le responsable d’Intensity. Il y a d’ailleurs moins de parfumeurs que d’astronautes."

De 50 à 100 euros

Toutes les bases des parfums sont créées à Grasse, mais le mélange avec l’alcool est réalisé à Michamps. "Nous réalisons actuellement 10 000 flacons, mais nous avons encore la possibilité de grandir, poursuit M. Jacobs. Même si on grandit, on veut garder des prix abordables pour pouvoir partager au maximum nos jolies collections: 50 euros pour les 30 ml, 70 euros pour les 50 ml et 100 euros pour les 100 ml."

Ivo Jacobs et son équipe espèrent à présent pouvoir partager leur passion pour le parfum. "Vendre un parfum, c’est vendre un rêve", conclut le parfumeur.

Un espace à retrouver donc à Michamps 9C. www.perfumestories.be ou www.intensity-perfumes.com