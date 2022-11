Le top 5 dans les séries de P2 et P3

1. Robin Delhaise (Saint-Léger): le Canari le plus en forme redresse la trajectoire des Léodégariens. Un but, un assist et une grosse activité.

2. Gil Grévisse (Habay-la-Neuve): quand son équipe patine, le T1 fait le boulot lui-même. Un doublé en un quart d’heure.

3. Mathéo Brabant (Aubange): le gardien des Rouge et Noir a multiplié les arrêts pour empêcher Meix B de s’envoler.

4. Quentin Koenig (Aubange): une fois la bonne carburation trouvée, il a libéré Aubange avec un hat-trick. Le retour en forme est annoncé.

5. Gauthier Stévenot (Nothomb): il parachève le match sans problème dans le derby contre les Ardoisiers. Deux buts pour donner un score des allures de forfait.

DIVISION 2B

1. Julien Van Hoey (Rossignol): plusieurs grosses parades pour laisser Rossignol dans la partie avant de finalement arracher un point.

2. Loïs Pierson (Orgeo): un triplé en moins de trente minutes pour mettre Corbion au tapis.

3. Nolwen Albert (Ochamps): le roi du derby communal avec un doublé.

4 . Emeric Degive (Grandvoir): 19 ans, mais déjà tout d’un grand dans la ligne médiane des Cerfs.

5. Joaquin Villalba (Bercheux): il a mis les siens sur la voie du succès avant de confirmer en fin de match.

DIVISION 2C

1. Kevin Degrez (Petit-Han): un triplé pour un premier succès.

2. Thibault Philippot (Erezée): des arrêts déterminants pour garder les siens dans le match.

3. William Vincent (Aye): le véritable moteur des siens.

4. Florent Dewalque (Gouvy B): le capitaine est à nouveau décisif.

5. Alex Delchambre (Melreux-Hotton): a largement contribué au point pris par les siens.

DIVISION 3A

1. Jérémy Chainnieaux (Toernich): un gros abattage tant défensif qu’offensif.

2. Fabio Zanchetta (Saint-Mard B): un coup de casque victorieux et une bonne présence offensive.

3. Amaury Migeaux (Halanzy): un triplé qui lui permet de prendre seul la tête du classement des buteurs.

4. Jérémy Feller (Waltzing): le portier a fait des arrêts décisifs aux moments opportuns.

5. Gil Léonard (Tontelange B): replacé en milieu de terrain, il a bien travaillé et a débloqué le marquoir.

DIVISION 3B

1. Ludovic Klaus (Bouillon A): impliqué dans les trois buts de son équipe, il lui offre trois points important dans la course au titre.

2. Enzo Chiocolini (Fouches): une entrée au jeu qui a permis à Fouches de tuer le match.

3. Sébastien Grandé (Muno): un retour gagnant, ponctué d’un penalty marqué.

4. Charles Heyard (Habay-la-Neuve B): il n’a rien laissé passer sur son côté.

5. Théo Veriter (Étalle): un doublé synonyme de victoire pour son équipe.

DIVISION 3C

1. Tim Moreaux (Petitvoir): un diamant pur qui ne fera pas de vieux os en P3.

2. Arnaud Lejaxhe (Tellin): un monstre en P1, puis en P2, et maintenant en P3.

3. Lucas Touillaux (Bras): face à son cousin, Kévin, il a été le chef d’orchestre de sa formation.

4. Nicola Zappala (Libin B): il rayonne, tantôt avec l’équipe A, tantôt avec l’équipe B.

5. Gaëtan Moraux (Namoussart): un grand romantique au regard des roses qu’il plante.

DIVISION 3D

1. Adrien Techy (Vecmont): on ne marque pas cinq buts tous les samedis.

2. Romain Leboutte (Bourdon): un triplé et une prestation de très haut niveau à Roy.

3. Sébastien Gilson (Oppagne B): deuxième triplé en deux rencontres. Oppagne avait son buteur sous la main.

4. Axel Leunen (Rendeux): décisif dans les face-à-face et impérial dans les airs, il était infranchissable face à Heyd.

5. Kevin Breynaert (Houmart): une vingtaine de minutes sur la pelouse et un but qui rapporte trois points.

DIVISION 3E

1. Alexandre Monfort (Halthier): un coup franc qui valait à lui seul le déplacement.

2. Sylvain Dewalque (Vaux-sur-Sûre): deux buts importants dans le match au sommet.

3. Florent Guissen (Bourcy): l’art de se mettre au service d’un groupe.

4. Egon Weiler (Vaux-Noville): un doublé aussi beau qu’inutile.

5. Julien Caprasse (Montleban): une rose et trois points très importants.