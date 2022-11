Le bois de chauffage du territoire réservé aux particuliers ? L’idée débattue au conseil communal de La Roche-en-Ardenne

Comme lors du précédent conseil communal, les élus de la Roche-en-Ardenne ont débattu autour du bois de chauffage. Cette fois, la minorité avait inscrit un point relatif à ce sujet à l’ordre du jour. Partant du constat que, parmi les sources d’énergie, "seul le bois de chauffage n’est pas subventionné", Christiane Collinet a proposé de donner aux particuliers la possibilité de se procurer du bois de chauffage de qualité et en quantité suffisante. "Tant que les effets de la crise se feront ressentir, nous proposons de réserver l’ensemble des houppiers et des bois de catégorie inférieure à 100 cm de circonférence à une vente destinée aux particuliers." Et ce dès la vente de bois du 16 novembre prochain.