La Région wallonne ordonne la sauvegarde de la Villa Sainte-Lucie à Virton

Le bien n’est pas classé, mais il fait partie de la mémoire de Virton.

Il y a quelques semaines, le SPW Urbanisme de la Région wallonne et l’AWaP, l’Agence Wallonne du Patrimoine, ont fait savoir à la zone de police Gaume que si elle voulait construire un hôtel de police à l’emplacement de l’ancienne Villa Sainte-Lucie, elle ne pourrait pas raser le bâtiment, mais y rénover à l’intérieur. Les instances wallonnes veulent conserver la structure du bâtiment et sa valeur patrimoniale.

Construit en 1878

C’est 1878 qu’une résidence de style néo-classique, en pierre de France, est construite par Alexandre Jacmin, négociant en vins et confiserie de Gérouville. La Villa est acquise en 1902 par les Sœurs de la Doctrine chrétienne pour y installer une maison de retraite. Elle prendra le nom de Villa Sainte-Lucie.

Ce beau bâtiment à Virton a abrité jusqu’à 80 religieuses en retraite.

Vide depuis 2016 et le départ des religieuses vers leur maison de Clairval (Pondrome), la Villa Sainte-Lucie a trouvé un nouvel acquéreur en la personne de la zone de police de Gaume. Celle-ci a estimé l’endroit stratégique idéal, au cœur de la ville, entouré d’un domaine de 54 ares de terrain. "Et nous avons fait une bonne affaire au plan financier en acquérant la Villa Sainte-Lucie pour 450 000 €", commentait en 2018 François Culot, le maire de Virton et président de la zone de police.

Il était prévu que les 7 communes partenaires de la zone cofinancent chacune les 5,7 millions prévus pour la réalisation du futur hôtel de police.

De 5,7 à 8 millions

Mais depuis qu’elle a acquis l’ancienne Villa Sainte-Lucie, la zone de police de Gaume accumule les problèmes et complications dans ce dossier.

Alors qu’une première adjudication avait attribué le projet d’hôtel de police au bureau d’architectes Alinéa ter, de Habay, il a fallu recommencer la procédure pour désigner un nouvel auteur de projet, le bureau Carré 7, à La Louvière.

Après avoir rentré une première esquisse qui était la plus économique en rasant le bâtiment ancien et en construisant un neuf, Carré 7 a rentré un nouveau projet, alternatif.

Mais c’était sans compter sur les contraintes des organismes wallons, cités plus haut, qui eux viennent d’ordonner la sauvegarde du bâtiment.

Les amoureux du patrimoine s’en réjouiront.

Par contre au sein de la zone de police, le président François Culot, le commissaire divisionnaire Jean-Yves Schul et les 6 autres bourgmestres ont calculé qu’en fonction de la hausse des matériaux, une telle rénovation reviendrait à 8 millions ! On est bien loin des 5,7 millions prévus il y a trois ans.

Et cela bataille ferme actuellement au sein de la zone pour savoir si la Commune de Virton, qui intervient à hauteur de 38% dans la zone de police, acceptera de faire un effort supplémentaire de quelques centaines de milliers d’euros puisque la Villa est sur son territoire.

Un autre scénario, le plus économique en cette période, verrait réintroduire le premier dossier de démolition du bâtiment. Il sera refusé par l’Urbanisme. Et dans ce cas, la zone de police devrait aller en recours auprès du gouvernement wallon. Mais nous n’en sommes pas encore là.