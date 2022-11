Gault & Millau 2023 : six nouvelles adresses en province de Luxembourg !

Progressions

Parmi ces deniers, six font leur entrée dans ces pages. C’est le cas de la Grappe d’or à Arlon qui obtient une cotation de 15,5. Elle se voit en outre décerner les titres de "Nouveauté remarquable Wallonie" et "De plus beau restaurant design." Autre titre, celui de "Gastro-Bistro de l’année" pour le Bistrot Blaise à Marche-en-Famenne (13,5) qui signe lui aussi sa première mention dans le Gault&Millau. C’est également le cas de Pluriel à Libin (13), de la Table du Moulin à Marche-en-Famenne (13), de Limoni e tartuffi à Durbuy (12) et d’Au Gré des Saisons à Vielsalm (12). Parmi les progressions remarquées, le Cor de Chasse à Wéris se voit attribuer maintenant d’un 16,5 ce qui le propulse dans le top des adresses nationales. Le Gastronome à Paliseul (15,5), Gaspard à Barvaux-sur-Ourthe (14) et L’Épisode à Herbeumont (13) sont également en progression. Notons que la plus haute cote de notre province est un 17. Elle est acquise par la Table de Maxime à Paliseul.

Cahiers supplémentaires

Sur un plan plus général, plusieurs nouveautés apparaissent pour la vingtième édition de ce guide dans sa version "Belgique": "Le guide Gault&Millau est bien davantage que juste un guide des restaurants" affirme-t-on. Ainsi, trois cahiers supplémentaires, richement illustrés, font leur apparition. Un concerne les bars à cocktails, un autre la sélection des meilleurs chocolatiers du pays et, enfin, les adresses incontournables du Grand-Duché. Le cahier "POP Casual Dining" qui reprend "les adresses décontractées" figure également dans cette édition 2023, comme c’est le cas depuis 5 ans. Le Gault&Millau sera disponible en librairie cette semaine au prix de 34 €.