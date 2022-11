Conseil communal : des étrennes avant l’heure pour la commune de Chiny et ses habitants

Si d’habitude, les modifications budgétaires (MB) en fin d’exercice tiennent plus d’un réajustement des chiffres, celle qui a été approuvée lundi soir, qualifiée d’exceptionnelle par le bourgmestre Sébastian Pirlot, tient plus de cadeaux de St-Nicolas, de Noël et d’étrennes réunis. "Nous enregistrons une hausse notable de recettes avec 1,3 million en plus pour les ventes de bois, 43 000 € de plus du fonds de communes et 102 000 € de plus pour les compensations des pertes dues à la PPA. En dépenses on enregistre des augmentations de 158 000 € en frais de fonctionnement et 43 000 € en personnel".